Москва, 25 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В конце 2022 года печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может быть возобновлена российским Центробанком. Об этом 25 июля сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов в беседе с «Известиями».

Центральный Банк России Десять рублей

По словам Белова, вначале решение о замене таких банкнот монетами было принято из-за их быстрого износа, однако чеканка десятирублёвых монет оказалась затратной.

«Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года», — сказал он.

Также зампред ЦБ отметил, что пятирублёвые купюры до сих пор есть в обращении, хотя и встречаются редко, уточнив, что современные технологии позволяют покрывать банкноты лаком, что увеличивает срок их службы на 30%.

При этом Белов добавил, что также монеты плохо возвращаются в обращение, так как жители России часто складывают их в копилки, однако подчеркнул, что в этом случае не имеется ввиду замена монет номиналом пять и десять рублей на банкноты.

Кроме того, он указал, что ЦБ РФ собирается осуществить возобновление выпуска десятирублевой купюры в конце года по образцу 1997 года, так как её модификация намечена на 2025 год.

Как сообщал ИА REGNUMо, 22 июля глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор в сентябре 2022 года валюты вынужден будет продлить ограничения на выдачу наличной.