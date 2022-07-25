Ольхонский район, Иркутская область, , 10:29 — REGNUM Байкальский поисковый отряд 25 июля известил подробности инцидента с туристом, который упал с семиметрового обрыва во время фотографирования на Ольхоне.

Мыс Шаманка (или Буран) — больше не сакральное место? © Виталий Рябцев

Спасателям Сахюртинского подразделения Байкальского отряда сообщение поступило днем 23 июля от фельдшера поселка Хужир. Она сообщила, что мужчина (житель Нижнеудинского района, 45 лет) упал со смотровой площадки по пути на скалу Шаманка, находится в сознании. На месте медик и сотрудники полиции, возможности поднять наверх пострадавшего нет.

Спасатели БПСО в кратчайшие сроки прибыли на катере «КС-701». В результате происшествия мужчина получил травмы головы, руки, предположительно перелом ключицы, ребер, поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего зафиксировали при помощи вакуумных носилок, подняли на борт катера и транспортировали до поселка Сахюрта. В 16:45 местного времени в состоянии средней тяжести мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в районе мыса Хобой на острове Ольхон был обнаружен пропавший турист — житель Калининграда, 1983 года рождения: он разбился, упав со скалы мысе Хобой.

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