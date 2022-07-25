Уфа, , 10:32 — REGNUM Оценку законности оказания услуг по перевозке граждан намерены дать сотрудники прокуратуры Башкирии после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

ДТП Mytaganrog.com

По предварительной информации, утром 25 июля 2022 года на 1413 км автотрассы М-5 «Урал» рядом с перекрестком села Кашкалаши произошло столкновение грузовика КамАЗ, который осуществлял дорожные работы, и пассажирского автобуса «Форд Транзит», который перевозил пассажиров из села Языково в город Уфу.

«В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и г. Уфы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по данному факту сотрудники прокуратуры проводят проверку. Они намерены дать оценку законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в этом ДТП.

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