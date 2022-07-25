Верхоянский район, , 10:36 — REGNUM Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии собирает деньги на восстановление домов в сёлах Верхоянского и Кобяйского районов Якутии. Пожертвования якутян станут дополнительной материальной помощью подтопленцам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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Отчисления добровольны, подчеркнули в госкомобеспечения республики. 26 июля в регионе также проведут телемарафон с целью собрать средства для пострадавших от паводка. Сбор пожертвований будет проводиться в прямом эфире НВК «Саха».

«Телемарафон инициирован Общественной палатой Якутии совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям региона. В ходе благотворительной акции будет организован сбор от предприятий и ведомств, граждане также смогут внести свой посильный вклад в том числе через СМС-сообщения», — пояснили в оперативном штабе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка свои дома покинули более 500 жителей сёл в Верхоянском районе Якутии. Были подтоплены город Верхоянск, сёла Себян-Кюель, Суордах, Бетенкес, Томтор, Токума и Боронук. В Кобяйском районе из-за паводка пострадало село Себян-Кюель. Ущерб от наводнения предварительно оценивался в 200 млн рублей, были подтоплены свыше 190 домов.