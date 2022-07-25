Курган, , 10:26 — REGNUM В Кургане с многометровой дамбы в районе центрального универмага прыгнула в реку Тобол молодая женщина. Об этом сообщается в группе «Инцидент|Курган» социальной сети «ВКонтакте».

Видео инцидента записал 24 июля и опубликовал один из очевидцев.

«Городские спасатели подплыли к девушке на лодке и вытащили из воды, а затем передали её сотрудникам полиции», — сообщила порталу 45.ru начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В УМВД России по Курганской области отметили, что прыгнувшая с дамбы девушка передана медикам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пригороде Кургана на территории садоводческого товарищества «Сельхозтехника» 24 июля утонул в реке Тобол 13-летний подросток.

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