Краснодар, 25 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности объявлено в ряде районов Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По данным МЧС, 25–26 июля в северо-западных, центральных районах края и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23–24 июля на Сочи обрушились сильные ливни, был объявлен режим ЧС. Штормовое предупреждение из-за непогоды прекратило действовать лишь 25 июля.