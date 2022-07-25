Дамаск, 25 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра прибыл в Дамаск с официальным визитом. Об этом 25 июля сообщает официальное информационное агентство SANA.

@Algeria_MFA Рамтан Ламамра

Отмечается, что это первый визит официального алжирского лица такого ранга с 2011 года. В рамках визита Ламамра встретился со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом и рядом официальных лиц в правительстве Сирии.

Как ожидается, глава МИД Алжира также проведёт встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которой будет обсуждаться возобновление дипломатических и экономических связей между двумя странами.

Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад посетил Алжир и встретился с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном.