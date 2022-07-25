Арсеньев, Приморский край, 25 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Проект «Казачий час» Даубихинского городского казачьего общества Арсеньева стал победителем конкурса грантов из бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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Отмечается, что инициатива конкурса от министерства внутренней политики региона направлена на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и культуры российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

В Стратегии развития российского казачества до 2030 года отмечена необходимость «развития сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием «казачьего компонента». В то же время в крае нет учебных заведений, деятельность которых осуществляется с кадетской казачьей составляющей. Подобная работа ведётся в единичных классах казачьей направленности на базе школы №10 Арсеньева на основе соглашения между учебным заведением и казачьим обществом.

«Такая работа не является системной и носит характер общественной нагрузки со стороны казачества. Проект «Казачий час», в свою очередь, направлен, в том числе на создание профессионального казачьего педагогического коллектива для реализации образовательных программ с использованием «казачьего компонента» на базе двух школ: в Арсеньеве и селе Чернышевка Анучинского округа», — пояснили инициаторы.

Планируется, что создание профессионального казачьего педагогического коллектива приведет к увеличению количества классов казачьей направленности в целом, поможет наработать методическую базу для работы казаков-наставников в других казачьих обществах Уссурийского казачьего войска. В дальнейших планах — формирование в Приморье Казачьего кадетского корпуса.

Первый на Дальнем Востоке Казачий кадетский корпус должен носить имя Владимира Кладиевича Арсеньева и находиться на территории Арсеньевского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в русском историческом ландшафтном парке «Изумрудная долина» под Уссурийском состоялся фестиваль казачьей культуры «Гуляй, поле!».