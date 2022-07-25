Москва, 25 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Количество пользователей портала правительства Москвы — mos.ru — достигло 15 миллионов человек. Они получили единую учётную запись Mos ID. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Сергей Собянин.

Gov.cap.ru Единый портал госуслуг

Учётная запись открывает пользователям доступ более чем к 380 онлайн-услугам и сервисам, а также к 150 цифровым ресурсам Москвы. Ежедневно портал посещают более 50 млн раз, с 2011 года горожане воспользовались услугами и сервисами более 2,6 млрд раз.

Самые востребованные сервисы портала mos.ru — электронный дневник ((более 104 млн обращений), электронная медкарта карта (более 86,3 млн), запись на прием к врачу более 39,7 млн), и передача показаний счётчиков воды (более 31,7 миллиона обращений).

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства Москвы — mos.ru — создана новая специальная страница «Стабилизация экономики Москвы».

Читайте подробнее: На mos.ru создана новая страница «Стабилизация экономики Москвы»