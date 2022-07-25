В Обнинске стартовал первый международный фестиваль уличного искусства
Обнинск, Калужская область, 25 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Первый международный арт-фестиваль «#ГородПервых» открылся сегодня, 25 июля, в Обнинске Калужской области. Фестиваль уличного искусства приурочен к празднованию Дня города Обнинска, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор фестиваля Владимир Кобзарь.
Проект поспособствует популяризации творчества среди молодежи, увеличению туристической привлекательности и презентабельности Обнинска через работы участников. Гостей фестиваля ждёт увлекательная и разнообразная творческая программа, где можно познакомиться с произведениями художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, фотографов, видео и стрит-арта. Финал фестиваля состоится 30 июля, когда впервые будет представлено полотно стрит-художников, посвященное Обнинску. В этот день также пройдёт большая ярмарка изделий народного творчества и выставка работ участников фестиваля, лучшие из которых будут поощрены жюри.