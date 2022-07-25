Обнинск, Калужская область, 25 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Первый международный арт-фестиваль «#ГородПервых» открылся сегодня, 25 июля, в Обнинске Калужской области. Фестиваль уличного искусства приурочен к празднованию Дня города Обнинска, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор фестиваля Владимир Кобзарь.

артфест-городпервых. рф Эмблема международного арт-фестиваля уличённого искусства в Обнинске

Проект поспособствует популяризации творчества среди молодежи, увеличению туристической привлекательности и презентабельности Обнинска через работы участников. Гостей фестиваля ждёт увлекательная и разнообразная творческая программа, где можно познакомиться с произведениями художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, фотографов, видео и стрит-арта. Финал фестиваля состоится 30 июля, когда впервые будет представлено полотно стрит-художников, посвященное Обнинску. В этот день также пройдёт большая ярмарка изделий народного творчества и выставка работ участников фестиваля, лучшие из которых будут поощрены жюри.

«Наш фестиваль ставит задачи развития главных качеств искусства городских улиц как одного из самых молодых и популярных видов современного искусства. Уличное искусство сегодня не остается лишь искусством изобразительным, к нему также относятся и другие виды деятельности, местом реализации и источником вдохновения которых, является городское пространство, на котором выступят молодые скульпторы, художники, фотографы и представители декоративно-прикладного искусства. Главной целью уличного искусства была коммуникация. Изучая различные формы коммуникации при помощи международного арт-фестиваля и то, как она выстраивается на улицах городов Калужской области, можно лучше понять, как, и главное, на каких условиях, и кто имеет право и возможность высказываться в городском пространстве. Развитие фестиваля будет своего рода становлением гражданского общества, когда люди в любом месте города будут преображать территорию своего проживания и заботливо и с любовью к ней относиться», — отметил Владимир Кобзарь.