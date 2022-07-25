Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» с 25 по 29 июля 2022 года проведут испытания теплосетей в шести районах Санкт-Петербурга. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водопропускные трубы

Трубы будут проверять на прочность в Невском, Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах. Для этого на четверть увеличат давление в трубопроводах. При этом для обеспечения безопасности температура воды будет снижена до 40 градусов.

Напомним, что гидравлические испытания необходимы для выявления слабых участков теплосети перед началом отопительного сезона. Всего запланировано 260 таких испытаний.