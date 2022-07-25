Донецк, 25 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Три снаряда калибра 152 мм выпустила артиллерия ВСУ по Донецку, сообщает 25 июля представительство ДНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В представительстве рассказали, что в 9:50 украинские войска нанесли удар с позиций в населённом пункте Невельское по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Ранее по Донецку ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм. Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 70 раз.