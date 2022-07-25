На Сахалине строят крупный свинокомплекс за 2 млрд рублей — объявлен тендер
Южно-Сахалинск, 25 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Закупка по выбору подрядчика на строительство одной из очередей свиноводческого комплекса объявлена на Сахалине компанией «Мерси Агро Сахалин», долю в которой имеет регион. Стартует тендер с ценой 2 279 240 177 рублей. Итоги торгов подведут 16 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу госзакупок.
Речь идёт о проекте создания свиноводческого комплекса по производству до 62 000 голов в год в с. Таранай (второй этап — свиноводческий комплекс на 50 000 голов в год и корректировка проектной документации 2015 года).
Контракт включает шесть этапов, в том числе демонтаж ранее построенных зданий и сооружений, препятствующих новому строительству. Работы должны завершить и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее конца 2023 года.
Справка: АО учреждено в 2013 году. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год компанией получен чистый убыток в размере 202,8 млн рублей. На март 2016 года (последние открытые данные), в АО долей в 49,9% акций владела Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области. По данным из материалов судебного спора за 2020 год известно, что в 2016 году АО «Корпорация развития Сахалинской области» выступало стороной рамочного соглашения о заемном финансировании на строительство второй очереди свинокомплекса в селе Таранай.