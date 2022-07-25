Южно-Сахалинск, 25 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Закупка по выбору подрядчика на строительство одной из очередей свиноводческого комплекса объявлена на Сахалине компанией «Мерси Агро Сахалин», долю в которой имеет регион. Стартует тендер с ценой 2 279 240 177 рублей. Итоги торгов подведут 16 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу госзакупок.

Торги

Речь идёт о проекте создания свиноводческого комплекса по производству до 62 000 голов в год в с. Таранай (второй этап — свиноводческий комплекс на 50 000 голов в год и корректировка проектной документации 2015 года).

Контракт включает шесть этапов, в том числе демонтаж ранее построенных зданий и сооружений, препятствующих новому строительству. Работы должны завершить и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее конца 2023 года.