В Екатеринбурге под мостом придавило автомобиль с детьми
Екатеринбург, 25 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под одним из мостов легковую машину придавило металлической конструкцией. Об этом пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Авария произошла утром 25 июля в районе переулка Базовый. По предварительным данным, конструкция находилась на ехавшем рядом грузовике. Она зацепилась за мост и упала на легковушку.
Травмы получили взрослый и два ребёнка. Их уже извлекли из автомобиля и передали медикам.