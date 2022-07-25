Екатеринбург, 25 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под одним из мостов легковую машину придавило металлической конструкцией. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 25 июля в районе переулка Базовый. По предварительным данным, конструкция находилась на ехавшем рядом грузовике. Она зацепилась за мост и упала на легковушку.

Травмы получили взрослый и два ребёнка. Их уже извлекли из автомобиля и передали медикам.