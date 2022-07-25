Херсон, Украина, , 10:18 — REGNUM Новую неудачную попытку контрнаступления на Херсонскую область предприняли киевские боевики. Об этом 25 июля сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — приводит его слова РИА Новости.

При этом замглавы региона отметил, что Херсонская область — это степной район, в котором все перемещения вооружённых украинских формирований заканчиваются неудачными атаками, указав, что это приносит только еще большее число потерь в рядах ВСУ.

«Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — добавил Стремоусов, пояснив, что Киев сознательно нагнетает ситуацию, чтобы под это выпросить у западных стран больше денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ России рассказали, что основную поддержку украинской военной разведке в операции по угону российских боевых самолётов ВКС России оказали спецслужбы Великобритании.