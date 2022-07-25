Херсон, 25 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Новую неудачную попытку контрнаступления на Херсонскую область предприняли киевские боевики. Об этом 25 июля сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — приводит его слова РИА Новости.

При этом замглавы региона отметил, что Херсонская область — это степной район, в котором все перемещения вооружённых украинских формирований заканчиваются неудачными атаками, указав, что это приносит только еще большее число потерь в рядах ВСУ.

«Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — добавил Стремоусов, пояснив, что Киев сознательно нагнетает ситуацию, чтобы под это выпросить у западных стран больше денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ России рассказали, что основную поддержку украинской военной разведке в операции по угону российских боевых самолётов ВКС России оказали спецслужбы Великобритании.