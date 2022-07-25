Донецк, 25 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. С утра 25 июля город Донецк пятый раз подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Уточняется, что огонь вёлся со стороны населённого пункта Невельское. Обстрел зафиксирован в 09:50. Мишенью военных формирований Украины стал Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

«[По городу] выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении представительства ДНР.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля украинские боевики выпустили 11 снарядов калибра 122 мм и 11 снарядов калибра 152 мм.