Липецк, 25 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Липецке на улице Катукова произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребёнок. Погибших нет.

Всех пострадавших осмотрели медики, оказали необходимую помощь. В больницу Липецк-Мед доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести. 14-летний ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу. Остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась.