Москва, , 10:16 — REGNUM Один из охранников рэпера Тимати (Тимур Юнусов) «чуть не сломал нос» одной их фанаток артиста. Об этом сообщил портал MSK1. RU, ссылаясь на слова очевидцев.

Тимати Скриншот из клипа Тимати

По данным издания, охранник Тимати оттолкнул одну из поклонниц, которая захотела сфотографироваться с музыкантом, когда тот выходил из здания пресс-центра фестиваля VK Fest. Подробности о состоянии и личности девушки не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль VK Fest проходил 23 и 24 июля 2022 года в трёх городах — в Санкт-Петербурге, Москве и Сириусе. Хедлайнерами мероприятия стали рэперы Баста, OG Buda, FEDUK, блогеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина, исполнители алёна швец., Клава Кока, «Руки Вверх!» и другие.

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