Москва, , 10:16 — REGNUM Известие о том, что Центробанк РФ может возобновить печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр, весьма прямым вопросом 25 июля встретил в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Банкнота достоинством 50 000 рублей образца 1995 года (до деноминации). Лицевая сторона

«Если это не подготовка к деноминации, то что?

В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013-м. Обсуждается вопрос и возобновления выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998-го. Сейчас эти банкноты еще встречаются, но чрезвычайно редко. В ЦБ полагают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов (а срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег.

Вероятно, частично решится и проблема с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, мертвым грузом оседая в домах у россиян. Объяснения на уровне детского сада. Так и говорите — что-то затеяли к Новому году».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России, заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов поведал в беседе с газетой «Известия». Предложение связано с увеличением стоимости металла и возникновением технологий, позволяющих снизить вероятность износа банкнот.

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