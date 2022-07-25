Уфа, 25 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Права более 200 участников долевого строительства намерены восстановить в Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что решение о выплате компенсации было принято наблюдательным советом федерального Фонда развития территорий. Отмечается, что проблемный объект, по которому было вынесено новое заключение, располагается в Уфе в квартале, ограниченном улицами Большой Московской, Айской и Сун-Ят-Сена (долгострой литер 5Б в жилом комплексе «Московский», застройщик-банкрот ООО «Зеленая роща»).

«Наблюдательным советом федерального Фонда принято решение о нецелесообразности достройки дома: степень его готовности составляет порядка 40%. 211 семей, купившие жилье у этого застройщика, смогут получить денежное возмещение», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектурыАртема Ковшова.

Сообщается, что в третьем квартале 2022 года члены наблюдательного совета намерены рассмотреть объект застройщика «Литер 4», который начал строить дом в этом же ЖК.

«Решения о достройке или выплате компенсаций ожидают более 200 человек», — пояснил Ковшов.

Отмечается, что на восстановление прав дольщиков ООО «Зеленая роща» было выделено 717 млн рублей, в том числе 84% финансируется из средств федерального бюджета, остальные расходы производятся из республиканского бюджета.

Сообщается, что согласно решениям наблюдательного совета Фонда развития территорий о выплатах восстановлены права около 2,5 тысяч дольщиков Башкирии. При этом сумма выплат составляет свыше шести млрд рублей.