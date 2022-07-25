Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Из-за сильного доллара доходы американских компаний значительно сократились во втором квартале 2022 года, и многие из них понизили свои прогнозы на оставшуюся часть года, сообщает 25 июля Financial Times.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июле курс американской валюты поднялся до самого высокого уровня за последние 20 лет, но это обернулось миллионными и миллиардными потерями для американских компаний, включая таких гигантов, как IBM, Netflix, Johnson & Johnson и Philip Morris. И список пострадавших продолжает расти.

«Даже если рост курса доллара сейчас остановится, того укрепления, которое мы наблюдали в последние 12 месяцев, будет достаточно, чтобы понизить прогнозы по прибыли только из-за валютной динамики», — считает специалист по стратегии банка HSBC Макс Кеттнер.

Доллар укрепился после повышения ставок Федеральной резервной системой, предпринятого с целью сдержать рекордную инфляцию. Высокие процентные ставки привлекают иностранных инвесторов, и спрос на валюту растет.

Однако это идет во вред американским компаниям, имеющим крупный бизнес за рубежом, поскольку сильный доллар снижает объем их международных продаж и делает их менее конкурентоспособными по сравнению с местными фирмами. И это происходит на фоне снижения спроса из-за замедления экономического роста в Европе и локдаунов в Китае.

На прошлой неделе компания IBM предупредила, что укрепление доллара может снизить ее доходы в 2022 году на $3,5 млрд, из них потери в $900 миллионов приходятся на второй квартал. Johnson & Johnson заявила, что быстрый рост доллара может сократить ее продажи на $4 млрд за этот же год. Производитель сигарет Philip Morris потерял более $500 млн за текущий квартал; стриминговый сервис Netflix подсчитал, что из-за сильного доллара ее продажи снизились на $339 млн в период с апреля по июнь.

«Доллар укрепляется самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие, — заявил Financial Times главный финансовый директор IBM Джеймс Кавано. — Из всех валют, которые мы хеджируем, более половины в этом году подешевели по отношению к доллару США на двузначную величину. Так что это, я бы сказал, беспрецедентная ситуация».

На данный момент доходы американских компаний за второй квартал остаются высокими, они могли бы быть на несколько процентов выше, если бы не влияние сильного доллара, считает глава отдела стратегии по акциям США в Credit Suisse Джонатан Голуб. По его словам, каждое укрепление доллара на 8-10% снижает доходы компаний S& P 500 примерно на 1%.

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