Москва, 25 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Украинская разведка нарушила прописные истины спецслужб, заявил 25 июля оперативный сотрудник ФСБ России в эфире телеканала «Россия 24».

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Сотрудник ФСБ России рассказал, что украинские спецслужбы пошли на нарушение прописных истин разведки, нарушив конспирацию.

«Сотрудники ГУР раскрыли не только свою принадлежность к разведке, но и собственную внешность и свое местоположение», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ пресекли операцию украинской разведки по угону самолётов ВСК России.