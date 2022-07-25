Симферополь, 25 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Сильные ливни прогнозируются на территории Республики Крым 25–26 июля, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе крымского ГУ МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днём и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились 23–24 июля на Сочи в Краснодарском крае. В городе действует режим ЧС.