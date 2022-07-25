Синин, Китай, , 10:13 — REGNUM Китайские ученые отправились в экспедицию в верховья рек Янцзы и Ланьцанцзян (Меконг) в провинции Цинхай на северо-западе Китая, чтобы исследовать водные ресурсы и экологическую среду региона, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Экспедиция проведет научные исследования водных ресурсов, гидрологии рек, водной экологии, ледников, эрозии почв и вечной мерзлоты в регионах, среди прочего, по данным Научно-исследовательского института реки Чанцзян (CRSRI) Чанцзянской комиссии по водным ресурсам, которая возглавляет экспедицию.

Исследование ледников — одна из ключевых задач экспедиции. Основываясь на предыдущем мониторинге с помощью дистанционного зондирования, ученые будут использовать технологии, включая георадар, для измерения толщины ледника и расчета объема льда, согласно CRSRI. Эта экспедиция также будет сосредоточена на наблюдении за запасом углерода в водно-болотных угодьях в верховьях реки Янцзы.

Являясь важной частью экосистемы Тибетского нагорья, верховья рек Янцзы и Ланьцанцзян оказывают значительное влияние на поддержание безопасности водных ресурсов, защиту биоразнообразия и безопасность экосистем.

Это поможет лучше понять текущее состояние экологической среды в верховьях двух рек и предоставит базовые данные для исследовательских проектов, включая защиту реки Янцзы и строительство национального парка Саньцзянъюань, сказал главный инженер CRSRI Сюй Пин.