Вашингтон, 25 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сообщения о его романтических связях с супругой сооснователя компании Google Сергея Брина — Николь Шэнахан — назвал «полным бредом» инженер и предприниматель из США Илон Маск. Он написал об этом 25 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Heisenberg Media Илон Маск

«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке!», — отметил в своём сообщении основатель компаний Tesla и SpaceX.

При этом Макс подчеркнул, что в течение двух лет видел Николь Шэнахан всего два раза и это всегда было при большом скоплении людей.

«Ничего романтичного», — пояснил он.

Отметим, газета Wall Street Journal сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан, как предпологается, из-за ее короткого романа с Илоном Маском.