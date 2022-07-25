Каир, , 10:18 — REGNUM Государственное метеорологическое управление Египта предупредило о повышении среднесуточной температуры в стране в понедельник, 25 июля. Об этом сообщает Masry-al-Youm.

Жара 74.mchs.gov.ru

Так, на территории страны ожидается повышение температуры на три градуса по сравнению с нормой для этого времени года. В городе Каир и окрестностях ожидается рекордная жара в 38 градусов Цельсия, в Верхнем Египте — обещают 40 градусов по Цельсию, к югу от Синая — 42 градуса, в южных районах Верхнего Египта — 42 градуса.

При этом синоптики ожидают повышенной влажности и прихода дождей со стороны Индии.