Пекин, , 10:08 — REGNUM Центрально управляемые государственные предприятия Китая продемонстрировали устойчивый рост выручки и прибыли в первой половине 2022 года, несмотря на понижательное давление, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Совокупный доход центральных государственных предприятий страны за первые шесть месяцев составил 19,2 трлн юаней (около $2,84 трлн), что на 12% больше, чем год назад, сообщил на пресс-конференции представитель Комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами Пэн Хуаган.

Чистая прибыль центральных государственных предприятий достигла 1,1 трлн юаней, что на 6,1% больше в годовом исчислении. Производственная эффективность центральных государственных предприятий продолжала повышаться. По словам Пэна, рентабельность операционной прибыли этих компаний составила 7,4%, оставаясь на сравнительно высоком уровне.

Общая платежеспособность центральных государственных предприятий остается стабильной. По словам Пэна, в конце июня среднее соотношение обязательств центральных государственных предприятий к активам составляло 65%, что указывает на то, что долговые риски поддаются контролю.