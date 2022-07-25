Пекин, 25 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Центрально управляемые государственные предприятия Китая продемонстрировали устойчивый рост выручки и прибыли в первой половине 2022 года, несмотря на понижательное давление, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Совокупный доход центральных государственных предприятий страны за первые шесть месяцев составил 19,2 трлн юаней (около $2,84 трлн), что на 12% больше, чем год назад, сообщил на пресс-конференции представитель Комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами Пэн Хуаган.

Чистая прибыль центральных государственных предприятий достигла 1,1 трлн юаней, что на 6,1% больше в годовом исчислении. Производственная эффективность центральных государственных предприятий продолжала повышаться. По словам Пэна, рентабельность операционной прибыли этих компаний составила 7,4%, оставаясь на сравнительно высоком уровне.

Общая платежеспособность центральных государственных предприятий остается стабильной. По словам Пэна, в конце июня среднее соотношение обязательств центральных государственных предприятий к активам составляло 65%, что указывает на то, что долговые риски поддаются контролю.