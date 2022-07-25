Бухарест, 25 июля 2022, 10:07 — REGNUM В Румынии в результате специальной операции Национального антикоррупционного управления стран (DNA) задержаны граждане, подозреваемые в злоупотреблении служебным положением. Об этом 25 июля сообщает румынский информационный портал News. ro.
По предварительным данным, все указанные лица являются высокопоставленными чиновниками. Как предполагают правоохранители, эти люди могут быть причастны к самым масштабным в региональной новейшей истории аферам с недвижимым имуществом.
Общее количество взятых под стражу госслужащих не разглашается. Ведется следствие.
Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с коррупцией.