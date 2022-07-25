Бухарест, , 10:07 — REGNUM В Румынии в результате специальной операции Национального антикоррупционного управления стран (DNA) задержаны граждане, подозреваемые в злоупотреблении служебным положением. Об этом 25 июля сообщает румынский информационный портал News. ro.

Арест ThePixelman

По предварительным данным, все указанные лица являются высокопоставленными чиновниками. Как предполагают правоохранители, эти люди могут быть причастны к самым масштабным в региональной новейшей истории аферам с недвижимым имуществом.

Общее количество взятых под стражу госслужащих не разглашается. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с коррупцией.