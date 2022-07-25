Берлин, , 10:06 — REGNUM Соединённые Штаты давят на Германию, которая переживает сложнейший кризис. Об этом заявил обозреватель Томас Штраубхаар в статье для немецкой газеты Die Welt.

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Он рассказал, что нынешний кризис для Германии похож на снежный ком и уникален сочетанием сразу ряда факторов, которые наносят экономике заметный урон. Заметное влияние на ситуацию оказывают США, выдвинувшие Берлину свои условия — отказаться от политики «и-и».

«США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает КНР и отказывается от трансатлантических союзов, а значит, возможно, и от военного щита США для Европы», — рассуждает автор.