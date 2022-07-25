Пекин, , 10:05 — REGNUM Госпредприятия центрального подчинения Китая инвестировали больше средств в исследования и разработки (НИОКР), чтобы стимулировать инновационный рост в первой половине 2022 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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Общие расходы таких предприятий на НИОКР за первые шесть месяцев составили около 378,62 млрд юаней (около $56,1 млрд), что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Комиссия Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами (SASAC).

По данным SASAC, объем инвестиций в НИОКР госпредприятий в течение первых шести месяцев сохранял двузначный рост, а интенсивность инвестиций в НИОКР этих компаний увеличилась на 0,12 процентных пункта в годовом исчислении.

Данные SAS также показали, что совокупный доход центральных государственных предприятий Китая за период с января по июнь составил 19,2 трлн юаней, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Их чистая прибыль составила 1,09 трлн юаней, что на 6,1% больше, чем годом ранее.