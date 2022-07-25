Пекин, 25 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Госпредприятия центрального подчинения Китая инвестировали больше средств в исследования и разработки (НИОКР), чтобы стимулировать инновационный рост в первой половине 2022 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общие расходы таких предприятий на НИОКР за первые шесть месяцев составили около 378,62 млрд юаней (около $56,1 млрд), что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Комиссия Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами (SASAC).

По данным SASAC, объем инвестиций в НИОКР госпредприятий в течение первых шести месяцев сохранял двузначный рост, а интенсивность инвестиций в НИОКР этих компаний увеличилась на 0,12 процентных пункта в годовом исчислении.

Данные SAS также показали, что совокупный доход центральных государственных предприятий Китая за период с января по июнь составил 19,2 трлн юаней, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Их чистая прибыль составила 1,09 трлн юаней, что на 6,1% больше, чем годом ранее.