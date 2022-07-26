Еврейская АО, 26 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В школах Облученского и Смидовичского районов отремонтируют восемь спортивных залов. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сергій Дмитерчук В школьном спортзале

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В одной из школ, в посёлке Лондоко-завод, ремонт уже окончен. Там отремонтировали пол, стены и потолок, поменяли двери и освещение. Теперь в учреждении образования для детей создадут спортклуб в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

«С поддержкой нацпроекта созданием качественных условий для занятий физкультурой в школах мы занимаемся на системной основе. В прошлом году отремонтировали спортзал в основной школе, а в этом — в филиале в Лондоко-заводе. В помещении стало светло, красиво, всё готово к новому учебному году. Пусть в школе учится всего несколько десятков детей, условия для них должны быть не хуже, чем в крупных учреждениях», — прокомментировала директор школы №18 посёлка Теплоозерск Галина Борисова.

Ремонт спортзалов продолжается в школах населённых пунктов Биракан, Хинганск и Бира в Облученского района, Николаевка и Приамурский Смидовичского района. Ход работ по нацпроекту лично контролирует губернатор региона Ростислав Гольдштейн, ранее он потребовал, чтобы все ремонты были выполнены в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в образовательных организациях Еврейской АО благодаря нацпроекту «Образование» уже работают 22 центра дополнительного образования «Точки роста», в 2022 году появятся ещё четыре таких центра.