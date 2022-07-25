Москва, , 10:05 — REGNUM Основную поддержку украинской военной разведке в операции по угону российских боевых самолётов ВКС России оказали спецслужбы Великобритании. Об этом сегодня, 25 июля, заявил оперативный сотрудник ФСБ РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Сотрудник ФСБ kaluga24.tv

По словам сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, «очевидно, что операция на Украине проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб».

При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины получила данные, благодаря которым Вооружённые силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, России стали известны схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.

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