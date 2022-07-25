Воронеж, 25 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Один человек погиб, пять человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате автоаварии в Воронежской области 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 08:25 на 211 км + 620 м автодороги Р-298 «Курск-Воронеж». По предварительным данным, 50-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Corolla, которой управлял 36-летний мужчина.

В результате аварии на месте погиб пассажир ВАЗа, 54-летний воронежец. Сама водитель отечественного автомобиля с травмами была госпитализирована. Также в больницу с телесными повреждениями попали пассажиры иномарки — 36-летняя женщина и две девочки, 13 и девяти лет. Водитель иномарки самостоятельно обратился за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии утром 25 июля произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, в результате погибли пять человек.