Белгород, 25 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Пассажирский автобус закидали неизвестные, предположительно, камнями в Белгороде, инцидент произошёл вечером 24 июля.

Полиция

Очевидцы в социальных сетях рассказали о ЧП на улице Костюкова рядом с остановкой БГТУ. Под «обстрел» вечером 24 июля попал автобус, следовавший по маршруту №41. Повреждены стёкла. Пассажиры, испугавшись, «упали на пол», по их словам, полиция ехала к ним «более трёх часов».

В УМВД региона начали проверку инцидента.