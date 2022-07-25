Пекин, 25 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, цены на большинство товаров первой необходимости, за которыми следит правительство страны, в середине июля снизились по сравнению с началом июля, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, 42 позиции подешевели, в то время как пять позиций подорожали.

Цены на свиней выросли на 1,3% с начала июля и составили 22,6 юаня ($3,35) за кг. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.