Берлин, , 10:01 — REGNUM Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы газопровода «Северный поток», свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

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Так, со дня возобновления экспорта по газопроводу темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта в сутки до 0,39 процентных пункта в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России.

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