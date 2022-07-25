Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Лагерь «Дружных» в Санкт-Петербурге принимает на третью смену детей из Мариуполя. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Летний лагерь © ИА REGNUM

Юные жители Мариуполя отдохнут в Петербурге в рамках третьей смены в детском оздоровительном лагере «Дружных». На отдых в Северную столицу на две недели отправились 347 школьников, их сопровождают 19 человек. Всего на отдых приедет порядка 1600 детей.

«Детям Мариуполя многое пришлось пережить. У нас они отдохнут, наберутся сил, получат новые знания. Все пройдут диспансеризацию и при необходимости — лечение», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что над программой для очередной смены работали педагоги школы №334 Невского района. Каждый день для детей пройдёт в разной тематике. Например, в День студента школьники познакомятся с учащимися из Российского педагогического университета им. Герцена. Для творческого и спортивного развития подготовлены специальные программы.

Дети из Мариуполя также увидят Петергоф, Петропавловскую крепость и цирк на Фонтанке. Отличительной чертой развлекательной программы третьей смены станет посещение репетиции Дня военно-морского флота.

Помимо этого, Петербург организовывает отдых школьников из города-побратима Мариуполя. Северная столица окажет помощь городу и в начале нового учебного года. Беглов заявил, что все первоклассники получат канцелярию и рюкзаки, а ученикам старших классов выдадут учебные пособия, атласы и тетради.

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