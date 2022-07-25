Нижний Новгород, , 10:01 — REGNUM Ни один из регионов Поволжья не попал в десятку лидеров по доле жителей среднего класса. Самые высокий уровень — в Прикамье, которое оказалось на 32-й строчке в России. Это следует из рейтинга регионов по численности среднего класса, подготовленного специалистами РИА Рейтинг.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидером рейтинга по доле семей, относящихся к среднему классу, в России стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где таких семей оказалось 46,6%. В целом по России данный показатель составляет 11,5%.

Среди регионов Поволжья лидером является Пермский край, где к среднему классу относятся 9,9% семей: по данному показателю Прикамье заняло 32-е место в стране. В топ-40 также вошли Татария (9,4% семей относятся к среднему классу) и Самарская область (9%), занявшие соответственно 35 и 37 места в общефедеральном рейтинге.

В следующую десятку попали Башкирия и Нижегородская область, где к среднему классу причисляют соответственно 8,1% и 7,6% семей, а регионы оказались на 42 и 47 местах в России.

Что касается других регионов Поволжья, то 51-е место занимает Саратовская область (доля представителей среднего класса среди семей составляет 7,4%), следом идёт Оренбуржье (7,1%), 59-е и 60-е места занимают Удмуртия (6,1%) и Ульяновская область (6%), на 62-м месте оказалась Кировская область (6%), 64-ю и 65-ю строчку заняли соответственно Чувашия (5,7%) и Пензенская область (5,6%).

В группу аутсайдеров среди регионов ПФО попали Марий Эл (5,4%) и Мордовия (4,7%), которые оказались соответственно на 67-й и 73-й позициях федерального рейтинга.

Авторы рейтинги уточняют, что под средним классом подразумеваются, в частности, семьи, которые могут приобрести машину и квартиру, соответствующую размеру семьи, а также позволить себе качественный ежегодный отпуск.