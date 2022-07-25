Москва, , 10:01 — REGNUM Уголовная ответственность за систематическое управление транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения, введена в России. Соответствующая статья уголовного кодекса 25 июля вступает в силу.

ГИБДД See2me.ru

В статье 264.3 Уголовного кодекса РФ вводится уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством для лиц, которые были лишены права управления на таковые и ранее были подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ.

Помимо того, согласно части второй новой статьи, уголовная ответственность может последовать при управлении транспортным средством лицами, которые имеют судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (пункт «в» части 2, пункт «в» части 4 или пункт «в» части 6 статьи 264 УК РФ) или по статье 264.3 УК РФ.

При этом максимальным наказанием по новой статье УК РФ является до двух лет лишения свободы. Также, если транспортным средством во время совершения указанного нарушения управлял его собственник, предусматривается его конфискация (согласно пункту «д» части 1 статьи 104.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова рассказала, что жителей России начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор.