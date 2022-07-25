Чита, 25 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Мэрия Читы 25 июля предупредила о существенном ухудшении погодных условий: по информации Читинского гидрометцентра в течение часа в краевом центре ожидается гроза, ливень и ветер порывами до 20 метров в секунду. Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области 26 июля местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, северо—западный ветер 16-21 м/с.

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