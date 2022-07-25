Пекин, , 10:00 — REGNUM Согласно данным центрального банка Китая, общий объем выпуска облигаций в стране в июне достиг почти 6,6 трлн юаней (около $977 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

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В частности, по данным Народного банка Китая, объем выпуска казначейских облигаций в прошлом месяце составил 504,06 млрд юаней, в то время как объем выпуска облигаций местных органов власти превысил 1,93 трлн юаней.

В июне объем выпуска финансовых облигаций достиг 967,46 млрд юаней, а объем выпуска корпоративных облигаций составил 1,17 трлн юаней. Объем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, составил 44,68 млрд юаней, в то время как объем выпуска межбанковских депозитных сертификатов достиг 1,9 трлн юаней.

По состоянию на конец июня объем непогашенных облигаций, находящихся на хранении, составлял 141,7 трлн юаней, показали данные.