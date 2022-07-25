Пекин, , 10:00 — REGNUM Смысл идей генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о дипломатии — «взять на себя ответственность и осмелиться бороться». Об этом в ходе выступления на симпозиуме, проведённом Центром изучения идей Си Цзиньпина о дипломатии МИД КНР при поддержке Китайского института международных исследований, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат признался, что за десять лет работы на дипломатическом фронте он более глубоко понял идеи китайского лидера о дипломатии.

«Стремясь к счастью для народа, омоложению нации, гармонии для мира и прогрессу для человечества, дипломатическое мышление Си Цзиньпина несёт в себе высокие устремления и славную миссию Коммунистической партии Китая», — подчеркнул китайский министр.

По его словам, согласно плану генерального секретаря Си Цзиньпина, »мы берем на себя ответственность за мир, твердо отстаиваем справедливость и выступаем за единство, а не разделение на международной арене, терпимость, а не ксенофобию, взаимовыгодное сотрудничество, а не монополию, сотрудничество, а не конфронтацию, стабильность, а не конфликт».

«Как главный архитектор дипломатии великой державы с китайской спецификой генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин глубоко понимает бурное течение международной жизни, контролирует биение пульса эпохи и направляет мировые тенденции», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ван И отметил, что идеи Си Цзиньпина о дипломатии являются крупным вкладом в осуществление дела мира и прогресса всего человечества.