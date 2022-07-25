Пекин, 25 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Смысл идей генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о дипломатии — «взять на себя ответственность и осмелиться бороться». Об этом в ходе выступления на симпозиуме, проведённом Центром изучения идей Си Цзиньпина о дипломатии МИД КНР при поддержке Китайского института международных исследований, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Дипломат признался, что за десять лет работы на дипломатическом фронте он более глубоко понял идеи китайского лидера о дипломатии.

«Стремясь к счастью для народа, омоложению нации, гармонии для мира и прогрессу для человечества, дипломатическое мышление Си Цзиньпина несёт в себе высокие устремления и славную миссию Коммунистической партии Китая», — подчеркнул китайский министр.

По его словам, согласно плану генерального секретаря Си Цзиньпина, »мы берем на себя ответственность за мир, твердо отстаиваем справедливость и выступаем за единство, а не разделение на международной арене, терпимость, а не ксенофобию, взаимовыгодное сотрудничество, а не монополию, сотрудничество, а не конфронтацию, стабильность, а не конфликт».

«Как главный архитектор дипломатии великой державы с китайской спецификой генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин глубоко понимает бурное течение международной жизни, контролирует биение пульса эпохи и направляет мировые тенденции», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ван И отметил, что идеи Си Цзиньпина о дипломатии являются крупным вкладом в осуществление дела мира и прогресса всего человечества.