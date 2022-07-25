Тунис, 25 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Тунисе стартовало голосование на референдуме по внесению поправок в конституцию страны. Об этом 25 июля сообщает Babnet.

OpenClipart-Vectors Голосование

По данным журналистов, избирательные участки открылись по всей территории страны в 06:00 утра по местному времени. Как сообщается, участки будут работать весь день и закроются в 22:00.

Отмечается, что власти рассчитывают на участие в голосовании 9 278 541 избирателя на территории Туниса и примерно 340 000 избирателей за рубежом.

В Тунисе и на территории других стран были открыты 11 614 избирательных участков. За годом голосования следят 62 802 сотрудника Независимого избирательного органа.

По данным местных СМИ, на голосовании ожидается низкая явка из-за непопулярности голосования среди тунисцев.