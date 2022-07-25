Уфа, , 10:01 — REGNUM Памятник сказителю Габиту Аргинбаеву открыли в деревне Идрисово Баймакского района Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жители Баймакского района — очень инициативные граждане, пожалуй, во всей республике. Именно благодаря их стараниям и появился этот памятник. Габит Аргинбаев — уникальная личность, поэтому память о нем должна сохраниться на долгие годы», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Азата Бадранова.

Сообщается, что сэсэн-импровизатор, кураист, собиратель башкирского фольклора Габит Аргынбаев родился в 1856 году в деревне Идрисово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (деревня Нижееидрисово Баймакского района Башкирии). Имел богатый исполнительский репертуар. Ушел из жизни в 1921 году.