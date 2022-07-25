Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Неизвестный в Васильевском районе Санкт-Петербурга выстрелил из окна на улицу и ранил прохожего. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пневматический пистолет Bri-klenner

Инцидент произошел днем 24 июля на улице Репина, 41. Неизвестный выстрелил из пневматики и попал в голову 48-летнему мужчине.

«С ранением головы, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), — рассказали в ведомстве.

Злоумышленника разыскивают.