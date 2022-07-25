Ленский район, 25 июля 2022, 15:42 — REGNUM В районную больницу Ленского района доставили новый УЗИ-аппарат по национальному проекту «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.
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Аппарат укомплектован современными датчиками, которые позволяют получить высокое качество изображения и благодаря этому выявлять заболевания на ранних стадиях. Исследовать на новом оборудовании будут органы брюшной полости, щитовидную и молочные железы, лимфоузлы, почки и другие органы.
В министерстве здравоохранения региона напомнили, что цель программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой по нацпроекту — улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, главное медучреждение Усть-Майского района Якутии разместят в новых зданиях. Новый больничный комплекс возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».