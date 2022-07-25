Ленский район, , 15:42 — REGNUM В районную больницу Ленского района доставили новый УЗИ-аппарат по национальному проекту «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

УЗИ аппарат Minzdrav.gov.ru

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Аппарат укомплектован современными датчиками, которые позволяют получить высокое качество изображения и благодаря этому выявлять заболевания на ранних стадиях. Исследовать на новом оборудовании будут органы брюшной полости, щитовидную и молочные железы, лимфоузлы, почки и другие органы.

«Для нашей больницы поставка современного УЗИ-аппарата по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» стало значимым событием. Это повысило уровень доступности и качества диагностики для жителей всего Ленского района», — прокомментировала главный врач Ленской ЦРБ Любовь Бакова.

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что цель программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой по нацпроекту — улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главное медучреждение Усть-Майского района Якутии разместят в новых зданиях. Новый больничный комплекс возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».